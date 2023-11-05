أحمد الفيشاوي يعلن انضمام المذيعة راندا جبر لفيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي انضمام المذيعة راندا جبر لفيلمه الجديد "السيستم"، الذي يقوم بتصويره الفترة الحالية.

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بـ راندا جبر من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "انضمت الإعلامية الجميلة راندا جبر لنجوم فيلم السيستم .. شرفتينا".

وعلقت راندا على منشور الفيشاوي، وكتب "الشرف ليا اني وقفت قدامك وشكرا على مساندتك وحرصك الكبير وكرم أخلاقك".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.