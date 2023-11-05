خالد دلوان يطرح "أحبك يا قدس" لدعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص المطرب الخليجي خالد دلوان، على دعم القضية الفلسطينية، وإعلان مساندته لأهالي غزة، ضد الجرائم الوحشية التي يتعرضون لها منذ شهر تقريبا، من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطرح خالد بصوته أغنية بعنوان "أحبك يا قدس" للموسيقار عبدالعزيز ناصر وتعد من كلاسيكيات الأغاني الوطنية وقدمها أكثر من مطرب من قبل.

وعلى جانب آخر، كان المطرب الخليجي خالد دلوان أعلن أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني الجديدة، والتي تأتي بلون طربي، كما أكد الفنان خالد دلوان خلال تصريحات تليفزيونية سابقة أنه طرح خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه بقناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي جاءت بعنوان "كلها منك" والأغنية من كلمات قاسم عبيد وألحان سعدي الحلي.