نبيل الحلفاوي: هذا سيكون ردنا إذا تحدث مسئول أمريكي عن حقوق الإنسان‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن موقفه في حال حديث أي مسئول أمريكي أو أوروبي، عن حقوق الإنسان، في ظل موقفهم من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

الحلفاوي، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب: "إذا تجرأ مسئول حكومي أمريكي أو من إحدى ذيولها الأوروبيين وكلمنا عن حقوق الإنسان.. فالرد صار سهلا".

وتابع: "رد بكلمة واحدة.. (غزة)".

الفنان القدير نبيل الحلفاوي، خلال الفترة الماضية، نشر عدة تعليقات، وأدان من خلالها الإنتهاكات الإسرائيلية.

وكتب الحلفاوي: "استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك كل الأعراف والقوانين والمسلمات الإنسانية وتجاهل كل التحركات الشعبية العالمية لا ينسف فحسب كل المؤسسات الدولية ومواثيقها ومعاهداتها ومبررات وجودها.. بل يفتح بابا واسعا لترسيخ العنف والإرهاب كرد فعل وحيد لعجز المجتمع الدولي عن إيقاف عربدة فاقت كل خيال".