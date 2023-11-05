خالد النبوي: أصل الحكاية اغتصاب أرض فلسطين بالبلطجة والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان خالد النبوي، عن غضبه بسبب الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال الصهيوني.

وكتب النبوي، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "X": "الحكاية مش حكاية حماس، أصل الحكاية إنه تم إغتصاب أرض دولة فلسطين من 75 سنة بـ البلطجة والإرهاب ومباركة القوى الكبرى".

وأضاف: "الحكاية إن الأطفال والنساء والشيوخ والرجال الفلسطينيين يتم قتلهم كل يوم من 75 سنة، قبل 7 أكتوبر وبعده، بس كدا".

يذكر أن الفنان خالد النبوي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أهل الكهف"، وإخراج عمرو عرفة، ويستعد للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل امبراطورية م.