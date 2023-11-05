فن ومشاهير

خالد النبوي: أصل الحكاية اغتصاب أرض فلسطين بالبلطجة والإرهاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان خالد النبوي، عن غضبه بسبب الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال الصهيوني.

وكتب النبوي، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "X": "الحكاية مش حكاية حماس، أصل الحكاية إنه تم إغتصاب أرض دولة فلسطين من 75 سنة بـ البلطجة والإرهاب ومباركة القوى الكبرى".

وأضاف: "الحكاية إن الأطفال والنساء والشيوخ والرجال الفلسطينيين يتم قتلهم كل يوم من 75 سنة، قبل 7 أكتوبر وبعده، بس كدا".

يذكر أن الفنان خالد النبوي انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أهل الكهف"، وإخراج عمرو عرفة، ويستعد للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل امبراطورية م.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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