الفنانة ريهام نبيل تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم الفنانة ريهام نبيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي

ومن المقرر انطلاق الدورة الثامنة يوم 25 نوفمبر حتى 30 من نفس الشهر .

ويحضر المؤتمر الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان

كما بحضر المؤتمر المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، و المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالماني، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة الثامنة.