بسبب أحداث غزة.. بكاء لبلبة على خشبة المسرح أثناء تكريمها بـ المهرجان المصري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة لبلبة عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها قطاع غزة، وذلك خلال تكريمها بـ المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها، وقالت خلاله: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والأبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط ايده على أخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسطين، لأنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف شعب فلسطين".

وعلقت لبلبة على مقطع الفيديو: "شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على التكريم.. وشكرا لرئيس المهرجان أ. صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة و الألم الذي نعيشه جميعا، شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم و دعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين لمصر وللفن المصري في كل مكان في العالم، ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب".