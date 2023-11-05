شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد عبد العاطى: لم أتوقع نجاح حكاية "عيشها بفرحة" بهذا الحجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج أحمد عبد العاطى عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على أحداث حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" والتي انتهى عرض حلقاتها يوم الخميس الماضى وقال عبد العاطى إنه يحمد الله على هذا النجاح والسير على نفسى النهج الذى بدأه وهو تقديم أعمال تليق بالجمهور وتكون لها رسالة وهدف.

وأشار عبد العاطى لـ"الخليج 365" إلى أنه توقع نجاح الحكاية ولكن ليس بهذا الكم والصدى الكبير في كل مكان، مضيفًا أنه يختار الحكايات التى يقدمها بعناية ويحرص على متابعه كل تفاصيلها، وأن كل من يتعاون معه يقدمون جهودًا مضنية حتى يصل إلى هذه النتيجة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا النجاح وكل من تعاون معه لتقديم أعمال تشرف لها رسالة وهدف مهم.

يذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، فيما تعرض الحكاية الرابعة "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، بدء من اليوم الأحد، والحكايات الثلاثة الأولى إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين والأخيرة تأليف أحمد عثمان، وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية،



