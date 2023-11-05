شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين ترفض أى استغلال لنشيد "بلادى بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" بيانًا تؤكد فيه رفضها مجددًا أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية، وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل.

وأضاف البيان: "من الضروري أن ترفض الجمعية التصريح باستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدى جموع الشعب المصري". وتابعت الجمعية فى بيانها :"تهيب جمعية المؤلفين والملحنين بأي طرف سواء كان فرداً أو مجموعة أفراد من الورثة أو أية مؤسسات وشركات أخرى بالجميع بعدم التعرض للتصريح باستغلال تلك الاغنيات الوطنية إجلالاً وتقديراً لوجدان وكفاح الشعب المصري وخاصة نشيدنا الوطني المصري ( بلادي بلادي )

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين برئاسة الدكتور مدحت العدل قد وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، ممثلاً عنها المخرج خالد يوسف، اليوم الإثنين، بمقر الجمعية بوسط القاهرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المؤلفين والملحنين.

وشهد الاجتماع، حضور عدد من مجلس "المؤلفين والملحنين"، وهم: الشاعر عمر الجبيلي، نائب رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، والملحن ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية، و الشاعر مصطفى مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي هذا البروتوكول، لاستغلال عدد من الأغنيات لمدة عام يتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر في رغبة في عدم التجديد، وذلك في الأعمال الفنية الجديدة، التي تُنتجها الشركة حاليًا، تبدأ من فيلم "الإسكندراني"، حيث جاء ذلك من مُنطلق حرص الطرفين على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الجمعية، وتحصيل مستحقاتهم المالية الناتجة عن حق الأداء العلني للأغاني، وفقًا لأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية.