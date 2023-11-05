بالفيديو- دوين جونسون يرمي رزم من المال على أمه في عيد ميلادها وهذا ماقاله لها

ميرنا وليد - بيروت - عايد النجم العالمي ذا روك والدته بمناسبة عيد ميلادها من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، وفي الفيديو ظهرت والدته وهي ترقص مع عازفي الموسيقى بأجواؤ من التقاليد، ولأتي بعدها دوين جونسون برزم من المال وينثرها حولها، كما و علق على الفيديو بالقول : "الخاتمة الكبرى لعيد ميلاد أمي الخامس والسبعين،لها ساموا تاوالوغا (اللحظة النهائية والجميلة لثقافتنا)، يمكنك أن ترى وتسمع وتشعر بالمانا والفخر في هذه اللحظة، إن رمي الأموال هو اعترافنا بالحب والاحترام الكبير، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه في هذا العالم المجنون، علينا أن نعتز بكل لحظة نقضيها مع أمهاتنا وآباؤنا بكل حبنا واحترامنا.

،واشتري لهم العدد الذي يريدونه من بطاقات الخدش في أعياد ميلادهم".

