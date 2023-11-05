بالصور- أحمد الفيشاوي يعلن عن إنضمام هذه الشخصية إلى فيلمه الجديد "السيستم"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صور من كواليس تصوير أحدث أعماله وهو فيلم السيستم عبر حسابه الخاص، وظهر إلى جانبه الاعلامية راندا جبر، وأعلن الفيشاوي إنضمام راندا إلى الفيلم بالقول: "انضمت الاعلاميه الجميله راندا جبر لنجوم فيلم السيستم .

. شرفتينا".

وفي وقت سابق، إستذكر الفنان المصري أحمد الفيشاوي والده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي بمشاهد قديمة من أعماله من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، وعلق الفيشاوي قائلاً: "والدي وأفضل صديق ونجم أسطوري محبوب من الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله".

