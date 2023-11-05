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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صور من كواليس تصوير أحدث أعماله وهو فيلم السيستم عبر حسابه الخاص، وظهر إلى جانبه الاعلامية راندا جبر، وأعلن الفيشاوي إنضمام راندا إلى الفيلم بالقول: "انضمت الاعلاميه الجميله راندا جبر لنجوم فيلم السيستم .
. شرفتينا".
وفي وقت سابق، إستذكر الفنان المصري أحمد الفيشاوي والده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي بمشاهد قديمة من أعماله من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، وعلق الفيشاوي قائلاً: "والدي وأفضل صديق ونجم أسطوري محبوب من الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أحمد الفيشاوي يعلن عن إنضمام هذه الشخصية إلى فيلمه الجديد "السيستم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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