في أسبوعه الثالث..هذا ما وصلت إليه إيرادات "الخميس اللي جاي" من بطولة عمرو عبد الجليل

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "الخميس اللي جاي" الجديد من بطولة الممثل المصري عمرو عبد الجليل بتحقيق نجاح كبير في صالات العرض رغم الازمة التي يمر بها العالم العربي حيث إستطاع الفيلم من تحقيق أكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه في ثالث أسبوع له في السينيما، حيث وصلت إيراداته يوم أمس إلى 105 آلاف و940 جنيه.



ويشارك في بطولة الفيلم الممثل بيومي فؤاد والفنانة مي كساب، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدي فانتازي حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

كما يشارك في الفيلم الممثلون حسام داغر ومحمد طعيمة وسامي مغاوري وليلى عز العرب وسليمان عيد وإيمان السيد وهو من اخراج حسن صالح وتأليف ورشة كتابة. ومن آخر اعمال عمرو عبد الجليل فيلم بعد الشر الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.