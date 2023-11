الشاب خالد في أمسية شتوية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مغني الراب الجزائري الشهير الشاب خالد جمهوره في حفل جديد بالسعودية، وذلك ضمن الموسم الشتوي للحفلات الذي يضم عدد كبير من نجوم العالم.

موعد حفل الشاب خالد في مدينة العلا بالسعودية

ومن المقرر ان يقام حفل الشاب خالد في الأول من ديسمبر القادم على مسرح المرايا الشهير بمدينة العلا السعودية.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية للشاب خالد من خلال كليب “Come Together” والذي سجل أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتضمنت الأغنية رسالة حب وسلام للعالم باللهجة المغربية واللغة الأسبانية والإنجليزية .

ويقول مطلع الأغنية "Woh oh, oh oh oh oh

Asere, qué volá yallah ya chabab

Woh oh, oh oh oh oh

Khali el fen yejma3 le9loub fi kol makan

Oran to Santiago (Santiago)

Santiago to L.A. (to L.A.)

We're gonna come together (come together)

Once you come, you're gonna stay (ya lila)

Come together (ya lila, lila)

Come together (ya lila, lila)

Come together, love will lead the way (ya)

Come together (ya lila, lila)

Come together (ya lila, lila)

From Oran to Santiago to L.A