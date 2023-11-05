شاهد الفنان عبدالله السدحان برفقة ابنتيه داخل مطعم في أحدث ظهور

تداول مقطع فيديو حديثًا للفنان عبدالله السدحان برفقة ابنتيه في مطعم.

وظهر السدحان في الفيديو وهو يجلس بجوار ابنتيه ويسألهما عن حالهما، فأجابتا أنهما بخير وأن العشاء لذيذ.

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلاً: “الله يخليكم لبعض”.

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