شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى: علينا الالتفاف حول قيادتنا ونتحمل الجوع ولا نتحمل الذل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الفنانة نشوى مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية على ضرورة التفاف الشعب المصري خلال الفترة الحالية بالتحديد حول قيادته بقولها: "الرئيس دومًا ما كان يقول طول ما إحنا كده مع بعض – في إشارة لترابطنا وتماسكنا – محدش هيقدر علينا".

وأضافت: "الفترة الحالية صعبة للغاية، ولكن هناك فترة أصعب خلال حكم الرئيس الراحل عبد الناصر، عشنا وقتها نكسة 67، ورغم ذلك الشعب كان متماسكًا ومساندًا لقيادته بصورة كبيرة، وإعلامه ومثقفيه داعمين لقيادتهم، وهو ما نحتاجه حاليًا من تماسك".

الفنانة نشوى مصطفى استكملت: "الرئيس قال من قبل لو طلبت من المصريين يخرجوا يقولوا رأيهم في موضوع التهجير ورفضهم له ها يطلعوا، وهو ما حصل الناس طلعت بالملايين".

كما أوضحت نشوى مصطفى أن المصريين دومًا ما عاشوا لحظات صعبة للغاية وفترة الستينيات كنا بندور على واسطة علشان نجيب فرختين من الجمعية، ورغم كده كنا راضيين علشان كده عملنا انتصار عظيم في 73، الأمر الذى نحتاجه حالياً لنتماسك حتى نمر بتلك الفترة".

أيضًا أكدت نشوى مصطفى ضرورة تقبل أوضاع انقطاع الكهرباء، وحتى زيادة أسعار البنزين، طالما لا نقع تحت يد أي عدو، يحاول التلاعب بنا أو الضغط علينا من أجل تنفيذ مخططه.

ثم دللت نشوى مصطفى على كلامها بقولها: "كفاية الأمن اللى إحنا فيه، دى نعمة كبيرة جدًا مش بيحس بيها إلا اللى بيفتقدها".

أيضاً لم تكتفِ الفنانة نشوى مصطفى بذلك وإنما كتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك: "وتانى بصوت عالى لا بخاف ولا بتهدد - هايحاولوا يسكتوا أى صوت يقول هتحمل بلدى وقت الشدة ونعدى الوقت الصعب وبعدين نتحاسب، يتهمونى بالجهل ويعايرونى أنى كومبارس ويشتمونى بأحط الشتايم ولا اتهز — ده أنا مصرية يابنى مش بس كده ده أنا شبراوية يا حيلتها يعنى متربية فى حوارى مصر الأصلية — وتحيا مصر غصب عنكم وحافضل اقول "اتحمل الجوع ومااتحملش الذل "— اللي مش شايف أننا بنتحارب هو حر — مكنتش فاكرة أنى مأثرة ومعلمة على قفاهم أوى كده — تحيا مصر ٣ مرات.