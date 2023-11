شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تعانى من مشاكل نفسية ونور محمود يعالجها فى "روحى فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة عائشة بن أحمد شخصية مهندسية ديكور تعانى من مشاكل نفسية خلال أحداث حكاية "روحى فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب المقرر انطلاق عرضها في الثامنة مساء اليوم الأحد على قناة ON، وخلال الأحداث تتردد عائشة على طبيب نفسى والذى يجسد دوره نور محمود وتبدأ قصة بينهما.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.



وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



