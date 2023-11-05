ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان المصري محمد رمضان لاعب كرة القدم العالمي أشرف حكيمي بصورة لهما نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق محمد رمضان علىها بالقول: "يوم ميلاد سعيد".

وفي وقت سابق، نشر محمد رمضان فيديو لثلاث طفلات فلسطينيات من قطاع غزة، وقالت إحداهن: "رغم كل الآلام والمعاناة.. صامدين وبإذن الله منتصرين، وشكرا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع، وشكرا لكل إنسان عنده ضمير".

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "بنات غزة يا أشجع بنات الدنيا، أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم، أنتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها، ربنا يحفظكم وينصركم".



كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما..محمد رمضان يعايد أشرف حكيمي بيوم ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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