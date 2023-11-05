كورتني كارداشيان تستقبل مولودها بسرية تامة!

ميرنا وليد - بيروت - وضعت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان إبنها الأول من زوجها الفنان الأميركي ترافيس باركر، وطفلها الرابع، بشكل سري وبعيداً عن الإعلام وفقاً لمصادر صحف عالمية.



ووفقاً للتقارير الصحافية، فقد كشف إستقبلت كورتني كارداشيان إبنها يوم الخميس الماضي، في اليوم الذي شودت فيه وهي تدخل المستشفى، أي قبل يومين من إكتشاف الإعلام، وقد شوهدت نجمة تلفزيون الواقع وشقيقة كورتني، كايلي جينر في المستشفى أيضاً.

وكان ترافيس باركر وزوجته كورتني كارداشيان قد كشفا عن جنس المولود المنتظر خلال حفل أُقيم في يونيو/حزيران الماضي.