منى فاروق تطلب الدعاء لأقرب الناس.. "عملية جراحية صعبة"

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية منى فاروق من الجمهور الدعاء لشقيقها الوحيد مصطفى، لخضوعه لعملية جراحية صعبة، وأن يتمنوا له الشفاء.

وشاركت منى فاروق الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة، وقالت: "أرجو الدعاء.. أخويا الوحيد مصطفى هيعمل عملية صعبة جداً وأنا خايفة أوي عليه.. ربنا يقومه بالسلامة يارب.. أرجوكم الدعاء له بالشفاء العاجل".

وكانت الممثلة المصرية قد فاجأت الجمهور بقيامها بالتنازل عن المحضر الذي كانت حررته ضد رجل أعمال إتهمته بمحاولة الإعتداء عليها.

وأكدت منى فاروق أن السبب الذي دفعها للتنازل عن المحضر، هو أن نجمة شهيرة تدخلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، وتمّ التنازل بعد جلسة صلح، وهاتفت والدتها، ودعتها إلى منزلها، مشيرة إلى أن الرجل إعتذر منها عما بدر منه، وهي تقبلت الإعتذار وقالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصى درجة ومش بقدر أأذي إنسان".

ونفت منى كل ما تردد عن أن هذا الشخص هو حبيبها السابق.

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