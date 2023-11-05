ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل والكتاب والمخرج اللبناني جورج خباز الجمهور صورة له من طفولته، بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق جورج خباز على المنشور بتعليق مثير للجدل، وقال: "سِنة طَلِّت قدامي و سِنة خَلفي تركت ، عايِش بين الثواني وعَم إكبَر عَالسكت ، مبارح كِنت بِبال أهلي فِكرة ، و بُكرا بصير بِبال الدِني ذِكرى... وبين الفكرة و الذِكرى ! بيِجي تشرين التاني يذَكِرني بِالوَقت".

وكان جورج خباز قد نعى الممثل اللبناني بطرس فرح بكلمات مؤثرة، حيث كتب: "بطرس فرح !! صوتك وضحكتك ما رح يفارقوني، عشر سنين سوا بالمسرح من الطيبة والمحبة والحضور الحلو رح اشتقلن، انت للي كنت تقللي انا بصللي كل يوم لان برتاح، ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة وصرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب، اذا بعدك عم تصللي ، اذكرنا بصلاتك".

ونشر خباز صورة برفقة الراحل بطرس فرح في المسرح.

كانت هذه تفاصيل خبر بيوم ميلاده.. جورج خباز بصورة من طفولته وتعليق مثير للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.