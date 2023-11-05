أرقام قياسية يحققها "فوي فوي فوي" في دور العرض..إليكم ما وصل إليه

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "فوي فوي فوي"، من بطولة الممثلين المصريين محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، بتحقيق إيرادات مهمة في شباك التذاكر متصدراً في مصر.

الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 598 ألفًا و121 جنيه ليتجاوز ما حققه منذ بداية عرضه الـ 30 مليون جنيه.

الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.



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