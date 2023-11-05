أول تعليق من محمد سلام على أنباء استبعاده من مسلسل "بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمد سلام على الأخبار المتداولة بسبب استبعاده من مسلسل "بيت الرفاعي".

وأعاد سلام نشر تصريح للمنتج أحمد الجنايني، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع"إنستجرام".

وكتب الجنايني: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن فسخ التعاقد مع محمد سلام".

وأضاف: "بعتذر ليك يا جينو على أي إساءة اتوجهتلك بسبب الخبر ده".

وحرص النجم أمير كرارة، على توضيح حقيقة ما تردد بشأن استبعاد الفنان محمد سلام، من بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" مؤخرا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024 .

أمير عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، علق قائلا: "الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع ... ورخيص، وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله يا اللي بتصدقوا أي حاجة.. عيب".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، ويتولى إخراجه المخرج أحمد نادر جلال، ورشح للمشاركة به الفنان أحمد رزق.