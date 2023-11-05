"بتعرض تفاهات وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه".. كاملة أبو ذكري تهاجم فنان شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكري فنان شهير لم تذكر اسمه، بسبب عرض أعمال كوميدية له في ظل الظروف التي تمر بها دولة فلسطين.

وكتبت كاملة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وأضافت: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن، يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة إنتم آخر ناس تتكلموا عنها".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل "بطلوع الروح" بطولة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، تأليف محمد هشام عبية.