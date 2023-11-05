"حقك عليا يا باشا مصر".. محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان محمد سلام للفنان أمير كرارة بسبب الأخبار المتداولة عن استبعاد "سلام" من مسلسل "بيت الرفاعي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد "سلام" نشر الخبر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق سلام: "لا أساس من الصحة لما يتداول عن استبعادي من مسلسل بيت الرفاعي ولم يتم ترشيحي من البداية، حقك عليا يا باشا مصر، وبعتذر عن أي إساءة اتوجهت لك".

حرص النجم أمير كرارة، على توضيح حقيقة ما تردد بشأن استبعاد الفنان محمد سلام، من بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" مؤخرا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024 .

أمير، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، علق قائلا: "الخبر ده كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع ... ورخيص، وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله يا اللي بتصدقوا أي حاجة.. عيب".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، ويتولى إخراجه المخرج أحمد نادر جلال، ورشح للمشاركة به الفنان أحمد رزق.