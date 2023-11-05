إنجي علاء تهاجم فنان شهير: "أنا بريئة من العبث ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت السيناريست إنجي علاء فنان شهير، لم تذكر اسمه عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت إنجي: "إنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع".

وأضافت: "الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس، حاسس بيهم، بيعبر عنهم وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم".

وتابعت: "الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه، أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير".

ومن ناحية أخرى تتعاون إنجي علاء في مسلسل "الراكون"مع زوجها الفنان يوسف الشريف، ويعد التعاون الأول مع المخرج محمد جمال العدل.

ويعد مسلسل "الراكون" التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" الذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021