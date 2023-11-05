تضامنا مع شعب غزة.. كاظم الساهر يطرح أغنية Hold Your Fire

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المطرب كاظم الساهر عن أغنيته الجديدة "Hold Your Fire" تضامنا مع القضية الفلسطينية، وحرص على أن تكون الأغنية باللغة الإنجليزية لكي يوصل رسالته بوقف العنف على غزة.

ونشر كاظم مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،وعلق عليه: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وتابع: "وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، برنامج الأغذية العالمي".

والأغنية من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، توزيع ميشال فاضل.