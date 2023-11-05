"لا وقت للحزن والشعارات".. هالة صدقي تطالب الجمهور بالتبرع للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها، مقطع فيديو أثناء تبرعها ودعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، برفقة عدد من الفنانين.

ونشرت هالة، الفيديو على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام وعلقت عليه قائلة: "ياريت في حاجة في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين".

واستكملت: "اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد لأهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بـ علبه لبن أو دواء ينقذ طفل.

وتابعت: "فخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90 في المية من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، حلت موخرًا ضيفة في برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش.