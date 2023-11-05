شكرا لقرائتكم خبر عن Barbenheimer فيلم تحول من خيال إلى حقيقة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح تشارلز باند، منتج أفلام رعب، عن نواياه في إنتاج فيلم حقيقي لـBarbenheimer، يجمع بين فيلمى Barbie وOppenheimer، باند الذي تصفه مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "رمز فيلم الدرجة الثانية"، هو المنتج الرئيسي في المشروع.

وتعد أفلام الدرجة الثانية هي أعمال ذات ميزانية منخفضة وينظر إليها على نطاق واسع على أنها سيئة، ومع ذلك، لا يزال لديهم قاعدة جماهيرية، ومشاهدين من قبل الكثيرين حول العالم.



Barbenheimer

تبلغ ميزانية هذا الفيلم المحدد حوالي مليون دولار أمريكي، وهو في مخطط أفلام هوليود، يعتبر في الجانب المنخفض إلى حد كبير.

وقال باند إن الفيلم يمثل "فرصة للاستمتاع بالاقتران الغريب بين نجاح هذين الفيلمين والجمع بين أجواء باربي وظلام أوبنهايمر، وإذا قمت بمزج ذلك معًا فستتاح لك فرصة للفكاهة السوداء".

ووفقًا لـ مصدر مقرب من باند، سيكون الفيلم كوميديًا، حيث أكد باند قائلاً: "يبدو أن كل الأفلام الأخرى مظلمة ومحبطة، ونحن بحاجة إلى القليل من الفكاهة مع دخول عام 2024".

وستدور أحداث الفيلم الجديد Barbenheimer حول دمية عالمية تستيقظ ذات يوم، وتختار العنف، وتشرع في تدمير العالم بقنبلة نووية.