ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية شكران مرتجى عن وفاة أحد أقربائها في فلسـ طين خلال قصف إسـ رائيلي عليهم.

وشاركت شكران مرتجى الجمهور الجمهور رسالة عبر خاصية القصص القصيرة، وقالت: "ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة. رحمهم ويصبر عائلتنا ويحمي الجميع، انا لله و إنا اليه راجعون".

وكانت شكران مرتجى قد شاركت الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية، بعد الليلة العنيفة التي شهدتها غـ زة

وقالت شكران بمقطع الفيديو شاركته الجمهور عبر حسابها الخاص، وقد إنهارت بكاءً مباشرة مناشدة حكام الدول العربية لمساعدة أهل فلسـ طين وإنقاذهم من الظلم الذي يحل بهم، وأن يكونوا يداَ بيد من أجل إنقاذهم، وهاجمت كل من يتخاذل في دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

كما إنتقدت شكران مرتجى حملات الإستنكار لما يحصل في فلسـ طين من التحرك بشكل جدي وفعلي لمساعدة وإنقاذ البلاد والشعب الفلسـ طيني.

كانت هذه تفاصيل خبر رحيل أحد أقرباء شكران مرتجى بالقصف.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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