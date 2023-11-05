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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموع صورر للفنان المصري هاني شاكر، ليعد أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية، وذلك خلال حفل مهرجان الفن في أبو ظبي.
وقدم هاني شاكر أجمل أغنياته، التي تفاعل معها الجمهور رقصاً وغنائاً.
وكان قد دخل هاني شاكر الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وقد نشر صورة له كاشفاً عما أصابه.
وكتب هاني شاكر: "بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لإبني وحبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفي الجنزوري التخصصي و شكر خاص لإدارة المستشفي و علي رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر علي حسن الاستقبال و الرعاية الطبية الفائقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور لـ هاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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