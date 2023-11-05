هاندا أرتشيل تتألق باللون الأحمر.. وفستان أبرز رشاقتها

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار إليها بفستان أحمر طويل وضيق أبرز رشاقتها.
وتميّز الفستان بفتحة على جانبه، وهو من صيحة الكتف الواحد، ومن الجهو الثانية بكم طويل، ونسقت معه حذاء بكعب عالي باللون الأحمر.
ومن الناحية الجمالية، رفعت هاندا شعرها بالكامل إلى الأعلى، وقد طبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.
وقد خسر مسلسل "شخص آخر" للنجمين التركيين هاندا أرتشيل وبوراك دينيز شخصية "كرم" ، وتجدر الإشارة الى ان هذه الشخصية توفيت في الأحداث خلال حلقة الأمس.
وكانت أشارت إحدى الصفحات التركية الى ان نهاية الرواية التي أُخذ منها العمل، هي أن كينان (دوغان) يظن نفسه كلباً، ويأكل عائلته التي تبنته.
واعتبر كثيرون أن هذه النهاية هي مزحة، والحقيقة أنها ستكون عكس ذلك.
وتجسد هاندا أرتشيل دور نائب الجمهورية، أما بوراك دينيز فيقوم بدور الصحفي، وتدور القصة حول قضية حمدي أتليباي، الذي تعرض للقتل الوحشي في إحدى الغابات.
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