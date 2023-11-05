ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر نية الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إعتزال التمثيل قريباً.

ورداً على هذا التفاعل كتبت الممثلة اللبنانية: "شكراً لمحبتكم بس المفاجأة الاكبر و الاهم يلي هيي قريبة جداً هي البراند يلي حطيت كل طاقتي و محبتي فيها الاعتزال مجرد فكرة بتراودني و اذا بدي اعملها بفضل تكون وانا بعدني بنجاحي. خلونا نركز على المواضيع الحاضرة والجاهزة و نخلي المستقبل لبعدين".

وكانت نادين نسيب نجيم قد نشرت فيديو لها يظهرها خلال مشاركتها في مؤتمر "هي هَبْ Hia Hub" على هامش فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض".

وفي جلسة حوارية بعنوان "البحث عن الحقيقة" كشفت نادين أنها في صدد اعتزال التمثيل قريباً، كونها تعتبر أنها يجب أن تنهي مسيرتها وهي في قمة نجاحها.

وتحديداً قالت نادين نسيب نجيم بالإنكليزية:"أعتقد أن هذا القرار سيكون قريباً"، ولكن لم تحدد نادين الوقت الذي ستعتزل فيه.

وما زالت خطة نادين نسيب للإعتزال لم تحدد معالمها كونها تعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدروسة جيداً.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل واسع مع خبر إعتزال نادين نسيب نجيم.. وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.