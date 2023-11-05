بعد خضوعه لعملية جراحية خطرة.. الشيف بوراك بأول ظهور بهذا البلد

ميرنا وليد - بيروت - أطل الشيف التركي بوراك على الجمهور بمجموعة صور من صور من أهرامات الجيزة في مصر، كأول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية.



وعلق الشيف بوراك على المنشور، قائلاً: "أين تعتقد أن نزور بعد ذلك؟ أنا أحبّ مصر".

وقد تعرض الشيف بوراك الشهير في تركيا والوطن العربي، لوعكة صحية نقل على اثرها إلى المستشفى، ونشر بوراك فيديو قصيراً له، ظهر فيه على سرير المستشفى، وطمأن كل محبيه على حالته الصحية، مؤكداً أنه شعر ببعض الألم في المرارة، ولم يعرف إن كان سيخضع لعملية جراحية قريباً أو لا.