نادين نسيب نجيم تعلن اعتزال الفن في قمة نجاحها

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مفاجآت عديدة خلال حلولها ضيفة مؤتمر “هي هب” على هامش فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض.



وكشفت نجيم خلال جلسة حوارية تحت اسم" البحث عن الحقيقة"أنها تفكر في اعتزال الحياة الفنية لأنها تفضل انهاء مسيرتها وهي في قمة النجاح،مشيرة إلي أنها تعقد أن هذا القرار سيكون قريبًا،دون أن تحدد المدة.

كما أعلنت النجمة نادين نسيب نجيم أنها تخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ويتكون المسلسل من 15حلقة فقط. لأنها لم تستطع اعطاء الوقت الكافي لعمل من 30 حلقة بسبب انشغالها بإطلاق العلامة التجارية الخاصة بها.

وشاركت نجيم إلى "مؤتمر للأزياء وأسلوب الحياة في المنطقة" برفقة خطيبها نادين ناريغ ناربيكيان.

كما شاركت في وقت لاحق لقطات مصوّرة من الجلسة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، معلقةً بقولها: "كتار ما قدروا يفوتوا يحضروا لانه بطل فيه مطارح كرمال هيك صورت الحوار للحابب يستمع ويعرف عن مشاريعي المستقبلية واسرار من الماضي وكل التحديات يلي واجهتها. اتمنى يعجبكم و يفيدكم".