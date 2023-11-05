طارق الشناوي يطالب ببيان من نقابة الممثلين عن أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

رفض الناقد السينمائي طارق الشناوي، التعليق على الأزمة الحالية بشأن تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي التي تعرض في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع الأحداث في غزة.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة، ولقضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا،

وطالب الناقد السينمائي طارق الشناوي؛ نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر ووضع إطار مناسب لتطبيقه.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن النقابة لابد أن يكون له دور فيما يشهده الوسط حاليا.