جمعية "المؤلفين والملحنين" تصدر بيانا بشأن نشيد "بلادي بلادي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بيانا تؤكد فيه رفضها استغلال الأغاني الوطنية في إعلان عن سلع أو منتجات

وجاء في البيان: "تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية على أنها ترفض مجددا أي استغلال للأغنيات الوطنية التي ارتبط بها وجدان الشعب المصري والعربي في أية إعلانات عن سلع ومنتجات استهلاكية، وهذا باعتبار أن جمعية المؤلفين والملحنين هي جهة الإصدار الوحيدة للتراخيص الخاصة لحقوق المؤلفين والملحنين ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة الدكتور مدحت العدل".

وأضافت: "ومن الضروري أن ترفض الجمعية التصريح بإستغلال تلك الأغنيات الوطنية الخالدة لمكانتها العظمى لدى جموع الشعب المصري".