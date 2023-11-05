بعد شائعات استبعاده من مسلسل "بيت الرفاعي".. معلومات عن محمد سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر الفنان محمد سلام تريند محرك البحث جوجل، بعد شائعة استبعاده من بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" مؤخرا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر الفنان أمير كرارة، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، علق: "الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع ... ورخيص، وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله يا اللي بتصدقوا أي حاجة.. عيب".

ورد محمد سلام على الأخبار المتداولة بسبب استبعاده من مسلسل "بيت الرفاعي".

وأعاد سلام نشر تصريح للمنتج أحمد الجنايني، عبر خاصية القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب الجنايني: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن فسخ التعاقد مع محمد سلام، بعتذر ليك يا جينو على أي إساءة اتوجهتلك بسبب الخبر ده".

ونستعرض لكم معلومات عن الفنان محمد سلام في السطور التالية:

1- ممثل مصري من مواليد عام 1983 بمحافظة القاهرة.

2- تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة حيث بدأ عمله الفني على مسرحها.

3-التحق بورشة مركز الإبداع الفني.

4- كانت بدايته الفنية من خلال المشاركة بفيلم "الرهينة" عام 2006.

5-انتقل بعدها للعمل بالمسرح حيث شارك بمسرحية "قهوة سادة" عام 2009، والتي حققت نجاح كبير، مما أتاح له الفرصة للمشاركة بثلاث أعمال في العام التالي منها مسلسل "الكبير أوي".

6-من أبرز أعماله "هبة رجل الغراب، كابتن مصر، الكبير أوي، شربات لوز"

7-كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "رمسيس باريس" عام 2023، وشاركه البطولة هيفاء وهبي