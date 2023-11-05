" أوعى تفتكر إن بالتصفيق بقيت البطل المغوار".. مفيدة شيحة تهاجم بيومي فؤاد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان بيومي فؤاد، بعد تصريحاته عقب العرض المسرحي "زواج اصطناعي" بموسم الرياض.

وقالت مفيدة شيحة خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار: "نلوم موقف بيومي فؤاد اللي حصل إمبارح، وأنا لا ألومك على إنك تزعل من محمد سلام، لكن ألومك كمواطنة مصرية إنك تطلع على خشبة مسرح دولة أخرى وتلوم ممثل مصري آخر أخذ موقف في بلده بشأن شيء".

وأضافت: " فكرة إننا نتخانق أو نهزأ بعض برا بلدنا ده يقلل منا ولا يعلينا، وإوعى تفتكر إنك بالتصفيق اللي حصلت عليه إمبارح بقيت البطل المغوار، حضرتك بقيمتك وسنك وتعليمك وحب الناس لك كنت ممكن تعمل لايف في بلدك تنتقد فيه محمد سلام، وكانت الناس هتحترمك".

وتابعت: "اللي حضرتك عملته إمبارح إهانة لنا كلنا في موضوع يخصنا، وإنت مكنتش محتاج تكسب بنط على قفاه".

وكان الفنان بيومي فؤاد هاجم محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي".