فيفي عبده تعلق على فيديو إنقاذ فلسطينية من تحت الأنقاض

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، يوضح معاناة أهل فلسطين بسبب الأحداث الجارية

وظهر خلال الفيديو امرأة عالقة تحت أنقاض في مبنى انهار جراء القصف الوحشي ويحاول الأهالي إنقاذها وإخراجها حية، وهي تصرخ وتبكي وتستغيث طالبة النجدة.

وعلقت الفنانة فيفي عبده قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب رحمتك لفلسطين وأهلها"،

وكانت فيفي عبده قد أعلنت منذ بدء الحرب على غزة، تأييدها الكامل للشعب الفلسطيني وأهل غزة، وأعربت عن حزنها وغضبها من الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل والأطفال.