على كرسي متحرك.. الظهور الأول للفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة الذي أعلن اعتزاله الفن والتمثيل مؤخرا، وهو يجلس على كرسي متحرك أثناء حضوره عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني في دار الأوبرا المصرية.

ويعد هذا هو الظهور الأول إعلاميا للفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد إعلانه قرار الإعتزال، حيث قرر دعم حفيدته أميرة التي تشارك في العرض وحرص على مساندتها وتشجيعها، وسط إلتفاف عدد من الجمهور حوله معربين عن حبهم له ولفنه.

وشارك الفنان عبدالرحمن أبوزهرة في مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد شاهين، ليكون هذا هو آخر أعماله الفنية، قبل إعلانه قرار الاعتزال بسبب حالته الصحية.