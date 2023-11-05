شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة من هاكرز فى "كلبش" لمحترف تلاعب بالذكاء الاصطناعى بـ"صوت صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اشتهر الفنان عمرو وهبة بخفة دمه سواء خلال الفيديوهات الذى اشتهر بها قبل دخوله عالم التمثيل، أو بأدوار طغي عليها جانب الكوميديا في أكثر من شخصية لعبها، إلا أنه عُرف أيضًا بأدوار جادة مثلما كان الحال معه خلال العام الجارى 2023 بداية من شخصيته بدور جندي في مسلسل الكتيبة 101 حينما شارك كضيف شرف خلال أحداث العمل في دور جندي استشهد فيما بعد.

ثم تلى ذلك دوره في مسلسل "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا، حينما فاجأ مشاهدى المسلسل بلوك جديد عليه، مع شخصية جديدة بالدراما بدأت باستغلال الذكاء الاصطناعى في محاولات لتحقيق أهدافه ليرى الجمهور ويتم توعيته بمخاطر التقنية الجديدة.



عمرو وهبة

وربما لا يتذكر الكثيرون أن عمرو وهبة اشتهر قبل 5 سنوات كاملة بأدواره مع عالم التكنولوجيا أيضاً حينما لعب دور هاكرز جاسوس، وهو الدور الذى كان فأل حسن عليه إذ كان بمثابة انطلاقته بعالم التمثيل.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.