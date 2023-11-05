شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور بعد استشهاد 3 أطفال فى لبنان: ما فى كلام يوصف الوجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حزنها الشديد وغضبها بعدما تعرضت سيارة مدنية فى الجنوب اللبنانى إلى قصف بمسيرة إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة آخرين.





ونشرت سيرين عبد النور صورة للثلاثة بنات اللاتى استشهدن عبر حسابه بموقع التدوينات "تويتر" وعلقت قائلة: "استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم، ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله، رحمتك يا رب".

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسى الواصل بين منطقتى عيناتا وعيترون فى بلدة بنت جبيل بالقطاع الأوسط فى الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلى أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن القصف الإسرائيلى مستمر على مناطق بالجنوب اللبنانى منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية فى الثامن من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يؤدى فيها القصف إلى استشهاد أطفال.

وتفيد التقديرات إلى سقوط أكثر من 60 مقاتلا بالجانب اللبنانى منذ اندلاع التوترات فضلا عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.