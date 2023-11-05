"روحى فيك" الحلقة 1.. منذر رياحنة مريض نفسى ونور محمود يعالجه (صور)

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمحورت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحى فيك» حول الإثارة والتشويق، أهمها ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.

كما ظهر«منذر رياحنة» في شخصية مريض نفسى، ويحاول ثابت "نور محمود" معالجته، لأنه يظهر بشخصية دكتور نفساني وقال له «منذر رياحنة» بعض الجمل المثيرة فمنها: "عشان تفهم لازم تسمع، وعشان تسمع لازم تصدق اللي لا بيتشاف ولا بيتقرا" وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، حديث ثابت "نور محمود" مع حماته رقية "ألفت إمام" وابنها حازم "فراس سعيد"، عن رغبته في الرجوع إلى زوجته سحر "عائشة بن أحمد"، حيث إنهما من بعد رجعوهما من العزبة أصبحا في حالة أخرى، وتتوالى الأحداث إلى أن تكشف سحر عن انفصالهما رسميا أمام مالك "مؤمن نور" وندى "هلا السعيد" عندما يعرض عليها عمل تشطيبات ديكور فى العزبة الذي يملكها وغيرها.

وانتهت الحلقة بظهور الفنان محمد الكيلاني ويقول لسحر "عائشة بن أحمد": "أخيرا افتكرتي جوزك يا هانم"، ليظهر جانب خفي من زواجها من كيلاني سرًا وتنتهى الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» على ذلك، حتى يواصل المسلسل في إثارة وتشويق المشاهد لإنتظار الحلقة المقبلة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.