سقطوا بقصف إسرائيلي على غزة.. شكران مرتجى تنعى أفراداً من أسرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت الفنانة السورية شكران مرتجى أفراداً من عائلتها الذين قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت اليوم الأحد، في منشور عبر “فايسبوك”: “ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة. رحمهم ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الجدير ذكره أن شكران مرتجى جندت منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل دعم الشعب الفلسطيني ونصرة أهالي غزة ضدّ العدوان الاسرائيلي الحالي على القطاع.

وشاركت أخيراً متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور للشعب الفلسطيني وهو يقاوم بالحجارة الاحتلال وأرفقته بنشيد “شدوا بعضكم” بصوتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن تضامنهم معها وحبهم الكبير لها.