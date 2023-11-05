كندة علوش بتعليق لافت.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة السورية كندة علوش المقيمة في مصر، دعمها لأهالي قطاع غزة، بعد الحرب التي تشنها إسـرائيل على القطاع منذ حوالى الشهر.



وقالت كندة علوش: "بعد هذا الخذلان الكبير وجرعة الألم والإحباط التي تزداد يوماً بعد يوم، أسأل نفسي مالذي يربطني بهذا العالم المسعور ماذا تبقى من قيم او مبادئ تجعلني لا أفقد آخر قطرة من الأمل.. كيف سأستعيد ثقتي بالحياة وكيف سأطمئن لهذه الدنيا حين ستأخذ بيد أولادي.. من أين سأستمد القوة للاستمرار.. !؟"

وقد علقت كندة علوش سابقاً على الأحداث، مشبهة دول إسـ رائيل بمرض السرطان، وقالت: "لا يمكن تشبيه إسـ رائيل بأي شيء غير السرطان.. ورم خبيث نمى في جسم غير جسمه وجلب السقم لكل أعضاء هذا الجسم".

وتابعت: "سرطان لن يشفى البدن منه إلا باستئصاله أو بالقضاء عليه نهائياً.. لا يمكن التعايش معه ولا يمكن الوثوق به.. داء وبلاء وشر مطلق لا أمل للشفاء منه إلا بزواله".