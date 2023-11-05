بسبب إحدى الشائعات.. محمد سلام يعتذر من أمير كرارة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن الممثل المصري أمير كرارة استبعد الممثل المصري محمد سلام من مسلسله "بيت الرفاعي" الذي يشارك به في رمضان 2024، بسبب إعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج إصطناعي"، تضامناً مع أهالي قطاع غز.

ة، قرر سلام الرد موجهاً إعتذار لكرارة.

وكتب محمد سلام: "لا أساس من الصحة لهذا الخبر المتداول، من البداية لم يتم ترشيحي في مسلسل بيت الرفاعي حتى يقوموا باستبعادي، اتق الله ياللي بتروج الإشاعات وبتعمل فتنة. حقك عليا يا باشا مصر وبعتذر عن أي إساءة اتوجهتلك. لم يتم إلغاء التعاقد مع المنتج أحمد الجنايني لكل واحد بينزل خبر ملوش أساس من الصحة اتق الله، بعتذر ليك يا جينو على أي إساءة اتوجهتلك بسبب الخبر ده".