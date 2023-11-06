شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الاستوديوهات يقدمون صفقة لمعتصمى SAG-AFTRA لإنهاء الاعتصام بعد 114 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 114 يوماً من الاضطراب الشهير SAG-AFTRA لصناع السينما والدراما الذين يطالبون بتحسين الأجور ومستواهم المعيشي، قرر صناع الاستوديوهات العالمية تقديم صفقة جديدة للمعتصمين لإنهاء الاضطراب الذى اضطر بشكل كبير بصناعة السينما والدراما خلال الأسابيع الأخيرة، حيث إنه أثر على توقف العشرات من الأعمال التي كانت قيد التنفيذ.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن الصفقة التي قدمها صناع الاستويوهات تعد أفضل من الصفقة المقدمة إلى رابطة الكتاب الأمريكية والتي أكدوا فيها سابقا على مكافأة بنسبة 50% للعروض الأفضل، بينما جاءت الصفقة الجديدة بعدة امتيازات، يعد أهمها هو زيادة الحد الأدنى لأعلى نسبة له منذ 40 عاما.

وشهد الاجتماع الذي حضره كل من بوب إيجز من استوديوهات ديزني، وديفيد زاسلاف من شركة وارنر بروس، ودونا لانجلي من استوديوهات NBC وتيد ساراندوس من نتفليكس، وبريان روبينز من بارامونت، ومايك هوبكنز وجنيفر سالك من أمازن وممثلين آخرين عن سوني.

وسرعان ما صرح قادة اعتصام SAG-AFTRA بعانهم يحتاجون إلى بعض الوقت لتحليل العروض المقدمة لإنهاء الاعتصام والرد عليهم، ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقديم الرد في ذلك العرض.