شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبو زهرة تتألق فى حفل دار الأوبرا مع أوركسترا تشايكوفسكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت عازفة الفيولينة الشابة أميرة ابو زهرة حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا.

ونجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسى الذى يزور مصر لأول مرة لتقديم 3 عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية أولها كاناليوم الأحد وثانيها غدا الإثنين على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

الحفل الثانى يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي إلى جانب لحظة موسيقية لـراجح داوود.

ويشارك فى الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف، ويتضمن وكونشرتو التشيلو لـ هايدن إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى على يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقى والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى في السابعة مع أوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت على عدة جوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في ألمانيا والجائزة الأولى بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

أما أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقى تعليمه في معهد مدرسي الموسيقى في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقي في موسكو، قدم أول عرض مسرحي له في مسرح الأوبرا والباليه الأكاديمي في كيروف، وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لأوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الأخرى، وحصل على عدة جوائز، منها الجائزة الفضية من هيئة إذاعة أساهي اليابانية.