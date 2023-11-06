شكرا لقرائتكم خبر عن قصة اختيار ماثيو بيرى للممثل زاك إيفرون لتقديم شخصيته في فيلم سيرة ذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطط الممثل الراحل ماثيو بيري ليطلب من الممثل الشاب زاك إيفرون أن يلعب دوره في فيلم سيرة ذاتية عن حياته، وفقًا لما ذكره أحد أصدقاء الممثل الراحل، حيث شاركت أثينا كروسبي، التي تناولت الغداء مع بيري قبل يوم واحد من وفاته، عن الأمر من خلال مقابة مع Entertainment Tonight.



ماثيو بيري وزاك إيفرون

وصرحت كروسبي قائلة: "قال إنه يريد أن يصنع فيلماً عن حياته، وقد عمل مع زاك إيفرون في الماضي في أحد الأفلام، وقال إنه يريد من زاك إيفرون أن يلعب دوره كنسخة أصغر من نفسه وأنه سيطلب منه قريبًا القيام بذلك، لقد كان يتطلع فقط إلى مشاركة المزيد عن قصته وتعافيه من الإدمان، وكان يدافع حقًا عن هذه القضية لمساعدة المزيد من الناس، لذلك كان متفائلًا وسعيدًا للغاية بشأن كل ما يريد القيام به."

سبق لـ بيري وإيفرون أن لعبا دور البطولة معًا في الفيلم الكوميدي 17 Again عام 2009، حيث لعبوا نسخًا أقدم وأصغر من نفس الشخصية على التوالي.

وأوضحت كروسبي أنها سعت إلى توضيح طبيعة علاقتهما بعد تداول الصور عبر الإنترنت، مؤكدة أنهما صديقان، حيث صرحت قائلة:"لقد التقيت بالعديد من [المشاهير] في حياتي وصادف أن ماثيو كان شخصًا أعرفه شخصيًا، لذلك لم أكن لأقول أي شيء عن ذلك أبدًا باستثناء أننا ذهبنا لتناول الغداء يوم الجمعة وشاهدنا شخصًا ما قد التقط صورة لنا، دون علمنا، وبما ان المتابعين تكهنوا حول ما فعله بيرى قبل وفاته كان لابد أن أوضح الأمر".