حظيت الفنانة نوال الكويتية بتفاعل كبير من الجمهور، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في العلا.

وتصدر حفل نوال الترند على منصة إكس، حيث تداول محبوها مقاطع الفيديو من الحفل، وتفاعلوا مع الأغاني التي قدمتها.

أطربت نوال الجمهور بمجموعة من أجمل أغانيها، منها “لقيت روحي بعد ما كنت أدور”، “ودي أحس إنك وفي”، “ردلي ذاك الوفي”، “شمس وقمر”، “الهقوي”، “آسف”، و”المسباح”، بالإضافة إلى بعض أغاني ألبومها الجديد “الأرض”.

كما حظيت جلسة التصوير التي أجرتها نوال على صحراء العلا بتفاعل كبير، حيث ارتدت فستاناً باللون البيج مرصعاً بالكريستال البراق، وتصفيف شعرها بأسلوب Wet Hair.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: نوال الكويتية تشعل حفلها في العلا.. وتخطف الأضواء بـ إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.