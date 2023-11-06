تناقل مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يكشف عن ظهور عبدالله القفاري بعد إجراءه عملية تجميل للوجه والفك عبر تطبيق سناب شات. ووفقًا للتغريدة، يظهر القفاري في الفيديو بعد إجراء العملية التجميلية، وأجزاء من وجهه مغطى بالشاش الطبي و فيما لم يكشف عن تفاصيل أو تغييرات محددة حول العملية التي خضع لها. ومن المعروف أن القفاري هو شخصية معروفة في الساحة العامة، وقد أثارت تغييراته الجديدة اهتمام المتابعين حيث يتابع القفاري على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله القفاري يكشف عن نتائج عملية تجميل للوجه والفك عبر سناب شات -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.